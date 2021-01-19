Численность населения в Украине на начало декабря прошлого года составляла 41,63 млн, сократившись за год, по сравнению с цифрами на 1 декабря 2019 года, на 292,8 тыс. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Госстата.

«Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2020 года составила 41 629,9 тыс. человек», - говорится в сообщении.

По данным Госстата, на протяжении января - ноября 2020 года численность населения уменьшилась на 272,5 тыс. человек. В то же время за месяц - в ноябре - население сократилось на 40,9 тыс.

Естественное сокращение населения в Украине за 11 месяцев 2020 года составило 280,27 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 7,78 тыс. человек.

При этом за это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось.

Так, количество новорожденных в январе - ноябре прошлого года составило 268,89 тыс. Умерли за этот период 549,17 тыс. человек, из них дети до года - 1812.

В пресс-службе отметили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.