На Буковине в селе Горошовцы было освящено временное помещение для богослужений прихода УПЦ в честь Успения Богородицы, храм которого 2 года назад был захвачен. В Ровно была заложена капсула под строительство нового храма Украинской Православной Церкви в честь прп. Серафима Саровского, строительство которого пикетировали националисты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, накануне 2-й годовщины противозаконного захвата храма в селе Горошовцы, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий возглавил Божественную литургию и освятил построенное временное помещение для совершения богослужений прихода в честь Успения Божией Матери.

Владыка поддержал прихожан в их твердости и верности Богу и поздравил с Рождеством Христовым.

В конце богослужения маленькие и взрослые прихожане исполнили рождественские колядки.

Как сообщалось ранее 20 января 2019 года религиозную общину УПЦ села Горошовцы, при содействии местных властей, выгнали из храма путем проведения собрания территориальной общины, численно большую за религиозную общину УПЦ, но большинство людей которой в храм вообще никогда не ходили.

В Ровно, в день памяти Серафима Саровского, в Ровно заложили капсулу под строительство нового храма УПЦ в честь преподобного. В торжествах приняли участие митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, епископ Дубенский Пимен, духовенство и верующие.

Перед закладкой капсулы под строительство храма, против которого в 2019 году выступали местные националисты, в построенной год назад временной церкви была совершена Божественная литургия.

«Я хочу сегодня поблагодарить даже тех людей, которые устроили пикет под забором этого строительства, потому что после него я почувствовал своих прихожан по-особенному – мы стали одним целым, мы теперь сплоченные, дружные в молитве и не только», – подчеркнул настоятель храма протоиерей Игорь Мельничук.

В завершение празднования епископ Пимен поблагодарил верных УПЦ за стойкость и пожелал «в эти праздничные дни приближения к Богу, Который принял человеческое тело ради нас».