Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора.



Как передает УНИАН, соответствующее решение приняла судья Оксана Голуб.

Зачитывая приговор, судья отметила, что в своих многочисленных интервью ряду СМИ Святогор распространял высказывания и призывы к насилию и жестокости в отношении животных.

Она добавила, что ранее во время допроса Святогор рассказал, что свою вину он не признает и не понимает, в чем его обвиняют, поскольку он «не нарушал законов Украины и не изготавливал и не распространял видеопродукцию с пропагандой насилия над животными.

По ее словам, по результатам судебного разбирательства не доказано, что в действиях обвиняемого Святогора есть состав уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины.

«Судом установлено, что Святогор... во всех своих публичных высказываниях пропагандировал физическое уничтожение бездомных животных, в частности собак, подробно описывал способ уничтожения путем отравления, кроме того, объяснял, каким образом такое отравление осуществлять, обращался к широкому кругу людей и убеждал, что эта идея хорошая и заслуживает подражания и распространения. Вместе с тем, сами по себе такие высказывания Святогора на радиоэфирах и в студиях телеканалов не представляют как объективной, так и субъективной стороны инкриминируемых ему уголовных преступлений... Само по себе устная речь Святогора не является произведением в смысле предмета преступления..., поскольку не является продуктом его творческой деятельности, зафиксированным на определенный материальный носитель, а является его личным соображением относительно дискуссионных вопросов, вынесенных на обсуждение участниками радио- и телепередач, где он участвовал по приглашению, то есть не является тождественным с понятием «изготовление видеопродукции», - подчеркнула судья.

Голуб отметила, что в обстоятельствах, которые установил прокурор, не указывается способ создания, воспроизведения, распространения аудио- и видеопродукции непосредственно Святогором, а из приведенных в обвинительном акте фактических обстоятельств инкриминируемых ему преступлений следует, что под изготовлением Святогором аудио- и видеопродукции сторона обвинения подразумевает его участие в радиоэфирах и телепередачах, дачу им интервью и высказывание своих убеждений относительно этичности убийств бездомных животных.

Суд установил, что Святогор, кроме непосредственного участия в теле- и радиопередачах, в которых имели место его высказывания..., любых действий, связанных с изготовлением видеопродукции упомянутых передач, не совершал, напрямую не фиксировал техническими средствами соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал на любой носитель информации и не распространял.

«Поэтому суд вынужден не согласиться с выводами стороны обвинения о том, что... Святогор создал аудио- и видеопродукцию, которая пропагандирует культ насилия и жестокости... Само по себе осознание лицом, что его высказывания будут зафиксированы на определенном носителе информации другими лицами и в дальнейшем эта видеопродукция будет распространена этими же другими лицами через СМИ или интернет, не может расцениваться как наличие у такого лица цели на распространение этой видеопродукции», - зачитала фрагмент приговора судья.

Кроме того, в нем также говорится, что со стороны обвинения допущено «произвольное и расширение трактовки закона», а представленные доказательства не подтверждают обвинения.

«Суд пришел к обоснованному выводу о том, что не доказано, что в действиях обвиняемого Святогора есть состав уголовного преступления, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины... В связи с чем суд считает необходимым в силу презумпции невиновности... его оправдать... суд постановил признать Святогора Алексея Анатольевича невиновным... и оправдать его... Гражданский иск потерпевшей суд оставляет без рассмотрения», - добавила Голуб.

Алексей Святогор - адвокат, который взялся уничтожать бездомных собак. С 2011 года против него был открыт ряд уголовных дел.

8 июня 2018 Святогора, который в то время находился в розыске, задержали в Киеве.

По данным зоозащитников, он убил по меньшей мере 3 тысячи собак.

Святогора обвиняли в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию» Уголовного кодекса Украины.

11 июня Шевченковский райсуд избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей, однако 26 июня Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста.