Настоящее наслаждение жизнью происходит тогда, когда человек держит себя в рамках Божественного закона.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в воскресной проповеди в Киево-Печерской лавре.

Рассказав о жизни Спасителя до Крещения в Иордане, Блаженнейший Онуфрий призвал верующих следовать примеру Господа Иисуса Христа и правильно наслаждаться жизнью – не потакая страстям, а выполняя заповеди Божьи.

Сегодня, по его словам, мир часто учит как правильно жить и воспитывать детей, проповедуя при этом своеволие: мол «делай что хочешь, покупай что хочешь – наслаждайся жизнью».

«Настоящее наслаждение жизнью есть тогда, когда человек держит себя в рамках Божественного закона, – пояснил он. – Когда любит Бога, когда любит своих родителей, уважает родителей, тогда это для человека является наслаждением. А то наслаждение, которое на языке кажется сладким, – это не наслаждение. Яд тоже кажется сладким на языке, но приносит человеку смерть.

Архипастырь подчеркнул, что своеволие, распущенность и потакание страстям не приносят человеку настоящей сладости и радости, а приносит только горечь и отчаяние, а «в конце концов, если человек не кается, то – погибель».

«Поэтому мы должны любить Бога, любить друг друга. Дети должны уважать своих родителей даже тогда, когда им кажется, что родители неправы. Бывает, ребенок думает, что родители уже устарели, а он современный, и так не будет, как они говорят, сейчас все по-другому. А будет так, как говорят родители. И если даже кажется ребенку, что родители неправы, он должен смириться перед родителями и послушать их. И даже если родители будут не совсем правы, то это послушание принесет ему добрые плоды. А родители должны слушаться Бога, и тогда будет настоящая полная гармония», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.