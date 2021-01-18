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Розничные операторы 18 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

В частности, «БРСМ-Нафта» в Киевской, Полтавской и Черкасской областях подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,59-22,69 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 4 коп./л, до 22,58 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.

Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость всех видов топлива на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,98 грн/л, А-95 — до 26,98 грн/л, ДТ — до 25,48 грн/л.

«Автопорт» подняла цены на бензины и ДТ на 30 коп./л: «двойка» подорожала до 27,50 грн/л, «пятерка» — до 28,00 грн/л, ДТ — до 27,50 грн/л.

Такие сети как Motto, «Катрал» и «Татнефть-АЗС-Украина» подняли цены на топливо в пределах 5-90 коп./л (см. табл).

Напомним, ряд операторов розничного рынка 13 января повысили стоимость бензинов и дизельного топлива.

 
ForUm

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