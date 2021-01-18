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19-20 января действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде будет находиться в Украине с рабочим визитом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчеркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году.

В рамках визита Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Украины обсудят ряд тем, среди которых ситуация безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.

Министры уделят особое внимание актуальным вопросам двусторонних украинско-шведских отношений, дальнейшему увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами, взаимодействию Украины и Швеции в международных организациях. Действующий председатель ОБСЕ также посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения операции объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. 19 января в 12.30 Дмитрий Кулеба и Анн Линде проведут совместную пресс-конференцию.  
ForUm

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