Украина и Венгрия работают над совместным документом, который будет способствовать урегулированию спорных вопросов в двусторонних отношениях.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что в дипломатическом плане 2021 начинается с визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто.

«27 января на приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч. К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов», - сказал заместитель руководителя ОП.

Отвечая на вопрос, имеют ли страны совместный план выхода из кризиса в отношениях, Жовква заявил: «Желательно для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения с Венгрией, которая урегулировала этот комплекс вопросов, - так называемое джентльменское соглашение или соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений. Над таким документом работа ведется. По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерской стороне, получена их реакция, и сейчас процесс продолжается».

По словам заместителя руководителя ОП, когда этот документ будет готов, он должен быть подписан на уровне глав государств.

Жовква добавил, что такой документ может содержать позицию по снятию блокировки Венгрией Комиссии Украина - НАТО и по спорным положениям закона об образовании. Он напомнил, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно норм этого закона, о чем были проинформированы наши партнеры по НАТО.

Замруководителя ОП выразил надежду, что спорные вопросы Украина и Венгрия будут решать в двустороннем порядке, а блокирование заседания Комиссии Украина - НАТО вообще будет снято.

Он также отметил, что украинская сторона всегда готова принимать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с визитом. «Ничего лучшего в дипломатии, чем диалог, не придумано, но этот диалог, такой разговор, такая встреча, такой визит должны быть должным образом подготовлены», - добавил Жовква, отметив, что МИД и другие министерства уже работают над этим.