За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.
С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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