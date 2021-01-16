В возрасте 57 лет от сердечного приступа умер барон Бенджамин де Ротшильд, возглавлявший совет директоров группы Эдмонд де Ротшильд.

Об этом сообщила его семья в субботу, 16 января, пишет Le Parisien.

«[Жена Бенджамина де Ротшильда] Ариан де Ротшильд и ее дочери с грустью сообщают о смерти их мужа и отца Бенджамина де Ротшильда, который перенес сердечный приступ в семейном доме в Пренье (Швейцария) днем 15 января 2021 ujlf», — говорится в заявлении семьи.

Похороны барона состоятся в ближайшие дни. Они будут в семейном кругу по желанию семьи Ротшильда.

Бенджамин де Ротшильд был французским банкиром и стал владельцем группы Эдмонд де Ротшильд с 1997 года после смерти своего отца Эдмонда Адольфа де Ротшильда. Холдинг специализируется на управлении частными банковскими услугами и активами. Как пишет Le Parisien, стоимость активов, которыми руководила группа, составляет 173 миллиарда швейцарских франков (более 160 миллиардов евро).