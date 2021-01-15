За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Так, рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - еще и из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Талаковка противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.