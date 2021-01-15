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Дети-сироты из интернатов Донеччины и Луганщины получили подарочные Рождественские наборы от Украинской Православной Церкви.

Фото: Центр информации УПЦ

Центру информации УПЦ прислали фотографии с благодарностью за подарки к праздникам.

Накануне Рождественских праздников Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам передал более 600 подарков детям, находящимся в детских домах и школах-интернатах неподалеку от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.


Фото: Центр информации УПЦ

Инициатором акции стали врачи скорой помощи из общественной организации «Швидка оберігає кожного», которые передали письма от 9 детских домов Донбасса.

Фото: Центр информации УПЦ

Подарки получили дети специнтерната для детей с ДЦП и аутизмом в Волновахе; детский дом в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; Горская школа-интернат;Вовчаровская школа-интернат и детский сад, дети из поселка Зайцево и Жованка и другие.
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