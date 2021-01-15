Для решения проблем на украинском рынке газа нужно разрешить независимым компаниям экспортировать газ из РФ, считает и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Правительство разработает годовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год, что защитит граждан от непредсказуемых ростов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

Кабинет Министров Украины утвердит новые сниженные тарифы на газ для населения 19 января.

В Украине по состоянию на 15 января зафиксировано 8199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Закупки вакцины от COVID-19 будет осуществлять британское агентство Crown Agents.

НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования. Сам Татаров заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Верховный суд не восстанавливал Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст скандальную икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше. Украина не принимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы из Боснии и Герцеговины, заявили в МИД. Там указали, что принадлежность старинной иконы Украине является неоспоримым фактом, а Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело в связи с незаконным вывозом реликвии.

Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука.