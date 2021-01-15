Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука, сообщает Движение Честно.

Так, движение получило от ОГП письмо о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Иванчуком уголовного преступления по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины (осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата).

Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Мажоритарщик из Ивано-Франковской области, член группы «Доверие» Иванчук 5 ноября 2020 нарушил требования относительно персонального голосования в Раде.

По наблюдениям Честно, это второй народный депутат, который прибег к кнопкодавству после его криминализации в январе 2020-го, первым был Владислав Поляк.

После выявления факта кнопкодавства Иванчука движение обратилось в Офис генпрокурора с заявлением о совершении народным депутатом уголовного преступления. Однако генпрокурорка Ирина Венедиктова отказала в открытии уголовного производства: заявила, что оснований для его открытия нет, поскольку движением якобы не были соблюдены требования Регламента ВРУ «относительно порядка направления заявления». Честно подало в суд жалобу на это решение Венедиктовой и одновременно с этим направило в Офис генпрокурора второе заявление о совершении Иванчуком уголовного преступления.

По результатам рассмотрения этого заявления первый заместитель генпрокурора Роман Говда, который на тот момент исполнял обязанности генпрокурора, 4 января 2021 внес соответствующие сведения в Едрей, то есть начал уголовное производство.