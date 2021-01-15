В Украине по состоянию на 15 января зафиксировано 8199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2152 человека, летальных случаев – 166, выздоровели 10328 человек, осуществлено тестирований за сутки - 49 596 (в том числе методом ПЦР - 30225, методом ИФА - 19371).
За все время пандемии в Украине заболели 1146963 человека, выздоровели - 847 391, летальных исходов - 20 542, проведено 5905076 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 896 случаев;
Винницкая область - 209 случаев;
Волынская область - 127 случаев;
Днепропетровская область - 533 случая;
Донецкая область - 443 случая;
Житомирская область - 214 случаев;
Закарпатская область - 100 случаев;
Запорожская область - 629 случаев;
Ивано-Франковская область - 173 случая;
Киевская область - 588 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
Луганская область - 179 случаев;
Львовская область - 525 случаев;
Николаевская область - 489 случаев;
Одесская область - 592 случая;
Полтавская область - 287 случаев;
Ривненская область - 242 случая;
Сумская область - 344 случая;
Тернопольская область - 191 случай;
Харьковская область - 310 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 146 случаев;
Черкасская область - 281 случай;
Черновицкая область - 227 случаев;
Черниговская область - 275 случаев.
Напомним, по состоянию на 14 января 2021 года в Украине было зафиксировано 7925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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