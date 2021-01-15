Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров опровергает информацию о том, что уголовное производство в отношении него передано от Службы безопасности Украины в Национальное антикоррупционное бюро.

«Информация, обнародованная НАБУ, что якобы ВАКС вынес решение в отношении меня не соответствует действительности. Высший антикоррупционную суд отказал инициаторам обращения», - написал он в Telegram.

Как сообщал ForUm, ранее сегодня НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.