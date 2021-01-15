Кабинет Министров Украины утвердит новые сниженные тарифы на газ для населения 19 января.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Юлия Гришина.

По ее словам, с 1 февраля максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн/куб. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

«Только что закончилась онлайн встреча фракции с премьер-министром, вр.и.о. министра энергетики Витренко Ю., председателем Антимонопольного Песчанской А., председателем НКРЭКП Тарасюком В.В. по тарифам!»- написала она.

По ее словам, уже есть проект соответствующего решения НКРЭКП об утверждении новых тарифов, а общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.

Напомним, 13 января в ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о возвращении к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.