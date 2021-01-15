также в разделеЭкономика
Кабмин планирует на год зафиксировать цену на газ для населения 60
Кабмин обсудил с МВФ введение госрегулирования цен на газ 54
Поставщика газа сменили только 3% украинцев 25
В ОП уверены, что локдаун не повлияет на курс гривни 9
Минфин: МВФ обеспокоен намерением ввести госрегулирование цен на газ 35
Газпром заплатил за транзит газа в 2020 году $2,11 млрд 12
Кабмин повысил минимальную розничную цену бутылки игристого до 109 грн 17
В Украине подешевел «борщевой набор» 19
«Нафтогаз» готов обеспечить единую цену газа во время карантина 35
Приватбанк стал саамы прибыльным банком в 2020 году 15
АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа 17
Кабмин предложит временную цену на газ 6,99 грн за кубометр 40
В Украине на время карантина введут госрегулирование цен на газ 223
Украинские АЗС повысили цены на топливо 72
Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 9 миллиардов 12
Импортный газ для Украины подорожал на 11% 44
В прошлом году из коронавирусного фонда использовали 89% средств 8
В прошлом году товарооборот Украины сократился на $7 миллиардов 15

Кабинет Министров Украины утвердит новые сниженные тарифы на газ для населения 19 января.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат из фракции «Слуга народа» Юлия Гришина.

По ее словам, с 1 февраля максимальная цена газа по Украине будет 6,99 грн/куб. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн.

«Только что закончилась онлайн встреча фракции с премьер-министром, вр.и.о. министра энергетики Витренко Ю., председателем Антимонопольного Песчанской А., председателем НКРЭКП Тарасюком В.В. по тарифам!»- написала она.

По ее словам, уже есть проект соответствующего решения НКРЭКП об утверждении новых тарифов, а общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен.

Напомним, 13 января в ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о возвращении к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
25
Теги