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СМИ: Верховный суд отменил указ президента об увольнении Семочко 22

Верховный суд не восстановил Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки, сообщает пресс-служба СВР.

«Решением Верховного суда от 13 января 2021 года исковое заявление гражданина Семочко С.А. удовлетворено частично: признано противоправным и отменен указ Президента Украины П.Порошенко от 12 апреля 2019 года №143 /2019 года «Об освобождении Семочко С.А. от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины »из-за нарушения процедуры подготовки указа», - отмечается в сообщении.

В то же время Верховным судом отказано Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности, подчеркнули в СВР.

В указанном процессе Служба внешней разведки Украины выступала третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, добавили в ведомстве.

Как известно, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в Семочко, но заметили, что выводы делать рано.

В апреле 2019 Порошенко уволил Семочко. 

В июне 2020 ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.

14 января СМИ сообщили, что Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об увольнении Семочко. 
ForUm

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