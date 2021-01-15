Украина не принимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы из Боснии и Герцеговины. Ранее сербский лидер этой страны Милорад Додик назвал условие передачи иконы.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает РБК-Украина.

По его словам, принадлежность старинной иконы Украине является неоспоримым фактом, а Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело в связи с незаконным вывозом реликвии.

«Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставит содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину», - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и Босния являются участницами конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей. В соответствии с ней запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. А по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

Ранее сербский лидер Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также заявил, что Интерпол ничего не знает о поисках иконы.

Напомним, 14 декабря 2020 года стало известно, что руководитель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову древнюю икону украинского происхождения.

17 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении иконы.

21 декабря 2020 Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило ее происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

МИД РФ вернуло в посольство Боснии и Герцеговины икону.

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Додик подарил Лаврову, была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

МИД Украины официально обратилось к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз.