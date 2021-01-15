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Розничные операторы 15 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,39-22,49 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 6 коп./л, до 22,50 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.

Полтавская сеть «Автотранс» увеличила стоимость бензинов на 30 коп./л: А-92 — до 25,48 грн/л, А-95 — до 26,48 грн/л. ДТ на станциях «Автотранс» подорожало на 20 коп./л, до 24,98 грн/л. 

«Параллель» подняла цены на все виды топлива на 21 коп./л: «двойка» подорожала до 27,80 грн/л, «пятерка» — до 28,80 грн/л, ДТ — 27,80 грн/л.

Такие сети как Motto, «Катрал», BVS и SUN OIL подняли цены на топливо в пределах 10-35 коп./л (см. табл). 

Напомним, ряд операторов розничного рынка 13 января повысили стоимость бензинов и дизельного топлива.
ForUm

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