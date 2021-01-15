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В Соединенных Штатах в пятницу будет рассекречен массив документов, связанных с событиями, которые предшествовали расследованию «Russiagate», вероятному сговору между членами администрации Трампа и Россией.

Как сообщает «Европейская правда», такую ​​информацию распространил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате.

Рассекреченные документы будут включать показания, расшифровки стенограмм и интервью. Ожидается, что в массив войдут сотни документов.

В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для продолжения расследования происхождения расследования в отношении России.

Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, которые расследовали связи Трампа с Россией.

Дарем впервые начал расследование вскоре после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое годовое расследование того, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.

Трамп и его союзники давно называют расследование в отношении России «мистификацией», призванной подорвать его президентство.

В прошлом году комитет Сената по разведке опубликовал отчет из пяти частей, в котором подробно описывается вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

В последнем томе, опубликованном в августе прошлого года, комитет заявил, что некоторые контакты кампании Трампа с российскими агентами перед президентскими выборами 2016 года представляли собой «серьезную угрозу контрразведке», но «не нашли доказательств» того, что Трамп или участники его кампании вступили в сговор с Россией.

Комитет также обнаружил, что ФБР «неоправданно поверило» обвинениями, содержащимся в пресловутом досье Стила, непроверенном отчете, составленном бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, в котором подробно описаны отношения Трампа с Россией.

 
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