Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил сайт Ukraine.ua, который будет использоваться как платформа популяризации Украины для иностранцев.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Сайт будет рассказывать миру о путешествиях и истории, а также демонстрировать возможности для инвестиций и обучения. Управлять сайтом будет Украинский институт МИД.

«Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу будут рассказывать миру об Украине. В основе - визуальный бренд Ukraine Now», - сказал Кулеба.

Сайт представлен на английском языке, но в ближайшее время будут добавлены французская, немецкая, испанская, арабская и китайская языковые версии.

«Сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, бизнесмена, иностранного студента. Все это - чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет», - сказал министр.

На сайте также будет обновляться информация обо всех ключевых событиях, происходящих в Украине.