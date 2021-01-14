также в разделеОбщество
Минздрав не будет настаивать на продлении локдауна
ЕС признал мучных червей безопасной едой для людей 5
В Украине ночью ударят сильные морозы 6
Суд взял под стражу фигуранта «газовой схемы» Онищенко 12
Стало известно, закупку какой вакцины сорвал Минздрав 16
Ляшко: Украина в феврале получит COVID-вакцину, и это может быть Pfizer 18
СМИ: Верховный суд отменил указ президента об увольнении Семочко 16
Для украинцев открыты 83 страны 16
В европейских СМИ одобряют инициативу Медведчука по производству российской вакцины в Украине 46
В ВАКС отреагировали на репортаж о «предновогоднем праздновании» судей 14
«Частные детективы» продавали информацию с закрытых баз данных полиции 15
СМИ: Глава ВАКС была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким 35
Карпаты засыпает снегом 14
«Антикоррупционный блокпост» прокомментировал удаление аккаунтов в Facebook 43
Госэкоинспекция будет запрещать продажу некачественного топлива 10
В ВСУ проведут проверку по факту дискриминации военнослужащей 28
Санкции против Дубинского: В ОП обещают «конкретные шаги в ближайшее время» 62
СБУ блокировала нелегальный сбыт янтаря в Восточную Азию 12

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил сайт Ukraine.ua, который будет использоваться как платформа популяризации Украины для иностранцев.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Сайт будет рассказывать миру о путешествиях и истории, а также демонстрировать возможности для инвестиций и обучения. Управлять сайтом будет Украинский институт МИД.

«Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу будут рассказывать миру об Украине. В основе - визуальный бренд Ukraine Now», - сказал Кулеба.

Сайт представлен на английском языке, но в ближайшее время будут добавлены французская, немецкая, испанская, арабская и китайская языковые версии.

«Сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, бизнесмена, иностранного студента. Все это - чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет», - сказал министр.

На сайте также будет обновляться информация обо всех ключевых событиях, происходящих в Украине.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги