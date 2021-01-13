Патриарх Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева).
Об этом сообщает patriarchia.ru.
«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине одного из выдающихся иерархов — почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева). Это поистине большая утрата не только для верующих Беларуси, но и для всей нашей Церкви», — пишет Патриарх Кирилл.
Он отметил весомый вклад почившего митрополита Филарета в укрепление братских связей между Поместными Православными Церквами, развитие межконфессионального диалога и всестороннее возрождение церковной жизни.
«Исполняя различные ответственные послушания в Европе, будучи председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, он со тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны. Годы его архипастырских трудов в пределах Белой Руси отмечены всесторонним возрождением церковной жизни, восстановлением и строительством новых храмов и монастырей, развитием духовного образования и просветительской деятельности», — подчеркнул Патриарх Кирилл.
Как сообщалось ранее, 12 января года отошел ко Господу Митрополит Филарет (Вахромеев) — почётный Патриарший экзарх всея Беларуси, иерарх Русской Православной Церкви на покое.
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