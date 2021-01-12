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Сроки расследования случаев смерти медработников в связи с COVID-19 сокращены с 15 до 5 дней.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Правительство постановлением от 5 января № 1 «Некоторые вопросы расследования смерти отдельных категорий медицинских работников» упростило механизм расследования таких случаев, и получения гарантированных законом страховых выплат. Отныне расследование будет проводиться комиссией учреждения здравоохранения, где работал пострадавший медицинский работник, без привлечения работников Государственной инспекции труда и Фонда социального страхования. Сокращены сроки проведения такого расследования, теперь расследование должно завершиться в течение 5 дней. Ранее такое исследование длилось 15 дней», - рассказал Ляшко.

По его словам, это решение должно уменьшить количество бюрократических процедур при получении страховых выплат членами семей определенных категорий медработников в случае их смерти.

Этот порядок будет распространяться на медицинских работников первичной медпомощи, экстренной медпомощи, а также некоторых видов специализированной медицинской помощи, в том числе на работников учреждений здравоохранения, определенных для предоставления медпомощи больным COVID-19.

Ляшко напомнил, что по телефону контакт-центра Минздрава по вопросам COVID-19 0 800 60 20 19 можно обратиться с жалобой или для получения информации по этому вопросу.
ForUm

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