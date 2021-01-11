Европейский суд по правам человека проведет слушания и обнародует решение о приемлемости дела Украины против России относительно Крыма 14 января.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

«Европейский суд по правам человека обнародует постановление Большой палаты по делу Украина v. Россия (относительно Крыма, иск № 20958/14) во время публичных слушаний в 10.00, 14 января 2021 года», - уточнили в суде.

Дело касается позиции Украины относительно применения Российской Федерацией «административной практики», которая привела к нарушению со стороны РФ Европейской конвенции по правам человека.

«Украинское правительство утверждает, что РФ с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над АР Крым и городом Севастополем, которые являются неотъемлемыми частями Украины. Осуществление такой юрисдикции над ситуацией (Россией в Крыму, - ред.) привело к многочисленным нарушениям Конвенции. Правительство считает, что эти нарушения стали результатом общей административной деятельности со стороны Российской Федерации», - объяснили суть дела в ЕСПЧ.

В суде напомнили, что это дело – Украина против России – сформировано из двух исков от 13 марта 2014 года и 26 августа 2015 года - и касается событий в Крыму и на востоке Украины. 11 июня 2018 года эти два иска были объединены в новое дело Украины против России (по Крыму).

Кроме межгосударственных дел, возбужденных Украиной против РФ в ЕСПЧ, в суде рассматривается более 7 тыс. индивидуальных исков, касающихся российской оккупации Крыма, вооруженной агрессии на востоке Украины, а также событий в Азовском море.