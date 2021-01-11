Вчера, 10 января, в районе села Луки Самборского района Львовской области был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
10 января в 13:13 в районе с. Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком).
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