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Вчера, 10 января, в районе села Луки Самборского района Львовской области был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

10 января в 13:13 в районе с. Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком).
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