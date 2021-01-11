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Киев занял двадцатое место в мировом рейтинге лучших городов для удаленной работы в 2021 году. В рейтинг его включило издание Big 7 Travel, передает УНИАН.

«Этот оживленный город идеально подходит для любого вида удаленных работников, которые хотят исследовать уникальную культуру», - пишет издание.

Эксперты отметили большое количество коворкинговых помещений, доступный интернет, а также возможность «насладиться бюджетными путешествиями» по Европе.

Первые позиции рейтинга заняли Таллинн, Тбилиси, Белград, Бали и Шанхай.
ForUm

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