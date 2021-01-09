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Сегодня, 9 января, в западных областях на дорогах гололед. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях ожидается налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

По данным Укргидрометцентра, 9 января в южных, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, в юго-восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории, а 10 января в Украине без существенных осадков.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге днем до 6° тепла; в течение 9-10 января снижение ночной температуры до 2-8° мороза, добавили синоптики.
ForUm

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