Президент США Дональд Трамп раскритиковал социальную сеть Twitter после блокировки своего аккаунта и анонсировал создание собственной платформы.

Дональд Трамп использовал для сообщений официальный аккаунт президента США в Twitter, Тем не менее, твиты были оперативно удалены. Скриншоты сохранились у телеканала CNBC.

Глава Белого дома отметил, что Twitter «зашел слишком далеко в своих попытках ограничить свободу слова». Трамп также назвал социальную сеть платформой для «радикальных левых».

Президент США отметил, что действия Twitter вынуждают его искать альтернативные пути донесения информацию. В частности, Трамп отметил, что ведет переговоры с разными сайтами для создание собственной информационной платформы.

«Мы провели переговоры с различными сайтами и скоро сделаем большое объявление, пока мы также рассматриваем возможность открытия собственной платформы в ближайшем будущем», — заявил Трамп.

Напомним, социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.