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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отмечают праздник Рождества Христова.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня в Лавре состоялось 8 литургий: в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», две литургии в Трапезном храме, в Дальних пещерах, в Успенском соборе, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», Аннозачатьевском храме, и в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

В Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

Во время литургии возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия». Участники богослужения помолились также о врачах, которые борятся за жизнь и здоровье больных.

Рождественское богослужение в прямом эфире транслировали телеканалы «Интер», «112 Украина» и «Глас». Запись доступна здесь.

Накануне, вечером 6 января, Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

 
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