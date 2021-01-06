также в разделеРелигия
В Рождественские праздники на 112-м состоится телемарафон «Рождество Христово. ЛЮДИ» 7
УПЦ передала 600 подарков в детские дома Донецкой и Луганской областей 8
Рождественские богослужения в Киево-Печерской лавре покажут в прямом эфире 21
В Сети начал работу просветительский ресурс для подростков 8
Глава РПЦ призвал архиепископа Кипрского Хризостома пересмотреть признание ПЦУ 14
Сербский епископ считает, что Фанар углубил церковный раскол в Украине 16
Глава Белорусской Православной Церкви призвал не допустить нового противостояния в стране 17
Митрополит Святогорский Арсений рассказал, чем для человека опасно самооправдание 154
Митрополит Антоний рассказал, как научится молиться 10
На Ивано-Франковщине депутаты приняли антиконституционное обращение с призывом не посещать богослужения прихода УПЦ 14
Митрополит Антоний объяснил, какое качество помогает достичь святости 14
В столице волонтеры УПЦ передали подарки 110 детям с инвалидностью 9
В УПЦ рассказали об особенностях «царских часов» накануне Рождества Христова 35
Митрополит Антоний рассказал, чем мы можем отблагодарить Господа за все Его блага 13
В Киево-Печерской лавре напомнили об изменении в расписании молебнов 12
На Ровенщине освятили храм УПЦ, построенный вместо захваченного активистами ПЦУ 15
В Почаевской лавре верующие УПЦ отметили 50-летие со дня кончины преподобного Амфилохия 19
В УПЦ сообщили о информационной провокации ПЦУ накануне Рождества 17

Сын Божий по Своей любви к людям пришел на землю, чтобы нас вознести к Небу.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий говорит в видеопоздравлении, которое транслируют центральные украинские телеканалы 6-го и 7-го января.

«Сегодня мы с любовью молитвенно вспоминаем и прославляем великую благочестия Тайну - явление Бога во плоти. Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы нас, людей, сделать сынами Божиими по благодати. Богомладенец Христос еще лежит в яслях завернутый, а уже волнуются цари.Три восточные царя, движимые любовью к истине, приходят к Вифлеемской пещере, поклоняются Младенцу Христу и приносят с собой дары: золото, ладан и смирну. Лукавый царь Ирод впадает в страх, и вместо того, чтобы прийти и разумно поклониться Богомладенцу Христа и получить у него благословение для себя и своего народа, впадает в безумие и начинает искать убить Христа. Даже римский император Август, перед которым дрожал весь мир, служит тайне Боговоплощения. Он повелел сделать перепись населения и не подозревал, что в этом главным было не пересчитать своих подчиненных, а то, чтобы привести в Вифлеем Пречистую Деву Марию, чтобы Она именно там родила Мессию-Христа, как было сказано древними пророками», - подчеркнул Предстоятель.

Блаженнейший призвал объединиться в молитве за мир и просить у Господа сил достойно переносить испытания.

«Мы благодарим нашего Спасителя за то, что Он пришел на землю, искупил нас, что Он нас вознес к небу. Мы молимся Спасителю, чтобы Он укрепил и дал силы достойно переносить все испытания и болезни, которые сегодня охватили весь мир, чтобы мы были в этом победителями. Еще раз поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым!

Желаю всем здоровья, счастья, спасения. Пусть Божий мир и Божье благоволение, которые воспеты ангелами в Рождественскую ночь, наполняют наши сердца, наши семьи, нашу украинскую землю и весь мир. С Рождеством Христовым!», - пожелал Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
8
Теги