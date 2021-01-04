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К святости и спасению человек может идти только через смирение, внутреннюю борьбу с грехом и благоговейное отношение ко всему, что есть в жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своей проповеди.

«Святые начинали свои подвиги в разные периоды жизни..,но все они понимали, что есть только один подлинный путь, ведущий к тому, чтобы стать человеком не только по названию, но человеком как образом и подобием Божьим. При этом святой человек не ставит себе эти высоты за цель: борясь с собой, он всегда приходит к смирению, к нищете духа. И нет такого святого человека, который сказал бы: «Я святой». Ведь чем святее человек, тем больше он видит в себе недостатков, тем больше он видит в себе всего того грязного, что недостойно и самого человека, и, тем более, Бога. И святой человек шаг за шагом, пласт за пластом, в меру своего подвига убирает греховность, страсти, пороки и видит свою слабость и греховность, хотя другие люди, окружающие, видят в нём совсем другое: они видят в его глазах, поступках, словах подлинную святость», - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, без внутреннего самоконтроля нет подлинной христианской жизни.

«Нельзя просто почитать какие-то молитвы, как бы отдавая дань традиции или законам, не видя в себе внутренних движений ума и, тем более, сердца. Если нет этого внутреннего самоконтроля, то нет и подлинной христианской жизни. Поэтому эти помыслы — ненужные, греховные, которые связаны и с нашей жизнью, и с дьявольским искушением, — мы должны пресекать на самом начале. Если мы попускаем им в себе жить и, тем более, если мы ими заинтересуемся, тогда почти уже невозможно с этими помыслами и этими внутренними чаяниями бороться», - подчеркнул архиерей.

Владыка Антоний рассказал историю, как к одному подвижнику высокой духовной жизни один пришедший человек сказал: «Авва отче! Очень быстро иссякает во мне любовь к Богу. Посоветуй мне, что делать, чтобы как-то восполнять эту любовь». Великий подвижник ответил: «Найди благоговейного человека, и от него ты будешь питаться любовью к Богу и ближнему».

«Очень простой совет, но очень важный. Этот святой не сказал: «Иди прочитай такую-то книгу — и ты будешь знать, как сохранить любовь». Он даже не сказал ему: «Найди учёного человека, богослова и побеседуй с ним — он тебя научит, как сохранить любовь». Святой даже не сказал: «Иди найди чудотворца. И от него будешь питаться этой любовью». Он сказал: «Найди благоговейного человека».

Благоговейное отношение к тому, что Господь нам даёт, — это очень важно. Когда мы молимся, мы не должны просто сухо произносить слова молитвы. Благоговение — это часть сердечных воздыханий. И подвиг молитвы начинается тогда, когда человек потихонечку начинает относиться к каждому произносимому слову с благоговением. Вот тогда и появляется — постепенно, не сразу — любовь к молитве, к ближнему и к Богу», - напомнил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что «мы не призваны быть чудотворцами, не у всех есть таланты быть книжными богословами, но каждый человек призван к спасению. А к спасению человек может идти только через внутреннее борение и благоговейное отношение ко всему, что есть в нашей жизни».
ForUm

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