Необходимо не стесняться ошибок своих предков, а не повторять их ошибок и исправлять их своей жизнью.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

Предстоятель напомнил историю родословной Спасителя и обратил внимание на тот факт, что среди предков Господа нашего Иисуса Христа были и не праведные люди.

По мнению Его Блаженства, это свидетельствует о том, что Спаситель пришел не землю спасти всех – без исключения – людей.

«Господь нам напоминает, что мы не должны стесняться своих предков, даже если они спотыкались и что-то неправильно делали. Мы должны исправить их ошибки, то есть не повторять их», – добавил он.

Архипастырь отметил, что только горделивый человек щеголяет известными или успешными родственниками, а от так называемых неудачников отказывается.

«Господь учит другому, – подчеркнул владыка. – Мы не должны отрекаться истории, какой бы она ни была: хорошей или плохой. Мы должны принимать ее такой, какая она есть, и не повторять ошибок пройденного».

Вместе с тем, по словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, родословную Спасителя Святая Церковь напоминает нам перед праздником Рождества Христова именно для того, чтобы мы постигли тайну спасения и во всем следовали Господу.

«Как только мы рождаемся, уже у нас свои немощи. А Спаситель не имел греха. Хотя Его одолевали демоны, мир борол Его, плоть борола, но Он все победил и показал, как человек должен правильно обращаться со своей природой», – отметил он.

Как добавил Предстоятель, часто мы думаем, что грешим из-за слабости нашей человеческой греховной природы. «Она не является слабой, просто мы не умеем ею пользоваться, – сказал Архипастырь. – <…> У человека огромный потенциал – и духовных сил, и телесных возможностей, – только мы не умеем им пользоваться: мы как так сидим на бочке с медом и умираем от голода».

В завершение Митрополит Онуфрий призвал извлекать только полезные уроки из истории своего рода, не повторяя ошибок прошлого, и жить по Божьим заповедям.