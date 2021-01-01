Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров, сообщила в интервью Радио Свобода министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

«Я за то, что люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в «Счастье» и «Золотом» будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформить», - сказала Лазебная.

По словам министра, в случае, если человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на ныне оккупированных территориях, то ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, зайти в пенсионный фонд и оформить пенсию. «Это все остается в силе, оно действует. Главное – чтобы не были закрыты пункты пропуска», - добавила министр.

10 июля правозащитная организация Human Rights Watch в письме к президенту Украины Владимира Зеленского призвала украинские власти усилить попытки защитить права украинцев пожилого возраста, живущих на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей.

Правозащитники отмечают, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров с ОРДЛО пересекать линию разграничения для получения пенсии. По данным правозащитников, ежемесячно около одного миллиона человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них – люди, которые ездят на подконтрольную украинской власти территорию для получения пенсий. Чтобы получить право на выплаты, пенсионеры должны иметь статус переселенца. Тогдашний вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос выплат пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте деоккупации.