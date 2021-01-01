В Италии спроектировали высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает концентрацию SARS-CoV-2 в аэрозолях окружающей среды и выявляет опасную концентрацию вируса.

О разработке сообщается на сайте ассоциации университетов Валенсии RUVID, передает Укринформ.

«Сенсор использует специфические антитела, которые могут обнаружить SARS-CoV-2 в воздухе», — цитирует профессора кафедры химии и директор Института молекулярного распознавания и технологического развития (IDM) в UPV Анхеля Макейру Naked Science.

Система подает сигнал, если выявляет концентрацию вируса, которая может навредить человеку.

Предварительные исследования команда провела, используя вирусоподобные частицы (VPL), разработанные в отделе биохимии и молекулярной биологии (институт BIOTECMED) Университета Валенсии. Они имитируют вирус, но не содержат его генома, то есть не являются инфекционными. Создатели объяснили, что биосенсор способен распознавать их как коронавирус с помощью антител и иммунных реакций организма, потому что вирусоподобные частицы SARS-CoV-2 включают его четыре структурных белка.

Сейчас прототип находится на этапе тестирования в клинике. По результатам оценки исследователи определят эффективность биосенсора и выработают систему мер, которые помогут снизить риск заражения в больницах, а также защитить пациентов и медицинский персонал.

Исследователи называют разработку перспективной, поскольку ее можно использовать для предупреждения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов, анализирующих качество воздуха в переполненных и потенциально опасных помещениях. Сенсор должен определять концентрацию вируса быстрее — то есть сможет обезопасить большее число людей. К тому же предполагается, что он будет недорогим и простым в использовании.