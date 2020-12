Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев изложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на российского оппозиционного политика Алексея Навального, которые, по данным расследователей, работают в ФСБ России. Сведения изложены в таблице в Google Docs. В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолетах с 2005 до 2020 года, сообщает Радио Свобода.

Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведет расследование по ним, сообщил Грозев.

Making final preparations for the data dump of all* prior travels of the FSB poison squad. As promised, we will make it available tomorrow for all media to work on.



*We will redact out only 2 trips on which we have ongoing investigations that might be affected if disclosed early