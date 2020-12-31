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Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев изложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на российского оппозиционного политика Алексея Навального, которые, по данным расследователей, работают в ФСБ России. Сведения изложены в таблице в Google Docs. В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолетах с 2005 до 2020 года, сообщает Радио Свобода.

Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведет расследование по ним, сообщил Грозев.

 

 

Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat с участием издание The Insider, телеканала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» специальной группой сотрудников ФСБ, которые следили за ним несколько лет.

В расследовании подробно рассказывается о передвижении этих лиц, многие из которых, как утверждается, являются старшими офицерами ФСБ, по стране, данных об их звонках и о позиционировании телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на черном рынке.
ForUm

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