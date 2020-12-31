Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев изложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на российского оппозиционного политика Алексея Навального, которые, по данным расследователей, работают в ФСБ России. Сведения изложены в таблице в Google Docs. В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолетах с 2005 до 2020 года, сообщает Радио Свобода.

Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведет расследование по ним, сообщил Грозев.

Making final preparations for the data dump of all* prior travels of the FSB poison squad. As promised, we will make it available tomorrow for all media to work on.



*We will redact out only 2 trips on which we have ongoing investigations that might be affected if disclosed early — Christo Grozev (@christogrozev) December 30, 2020

Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat с участием издание The Insider, телеканала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок» специальной группой сотрудников ФСБ, которые следили за ним несколько лет.

В расследовании подробно рассказывается о передвижении этих лиц, многие из которых, как утверждается, являются старшими офицерами ФСБ, по стране, данных об их звонках и о позиционировании телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на черном рынке.