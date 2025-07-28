Ранковий дайджест ForUА: Масова ракетна атака РФ, США переглядає військову присутність, Орбан проти бюджету ЄС, шахрайство Трампа та Юлія Свириденко на обкладинці Vogue

28 липня, дайджест новин від редакції ForUА:
-
Росія атакувала Україну 324 дронами, 4 крилатими ракетами та 3 «Кинджалами», — ПС заявляють про знищення або подавлення 311 повітряних цілей. Головний удар було спрямовано на Старокостянтинів Хмельницької області та Київ. Зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних дронів у трьох локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у кількох місцях. «Кинджали», на щастя, не влучили в об’єкти. У Дарницькому районі Києва внаслідок атаки рф вибило вікна у житловій багатоповерхівці, — КВМА. Наразі відомо про 8 постраждалих. Одна людина — у важкому стані.
-
США можуть скоротити військову присутність у Європі на третину, — Politico. Вашингтон переглядає масштаби розміщення своїх сил по всьому світу, і підсумковий звіт очікується до вересня.
-
Сектор Газа необхідно захопити силою і почати все з нуля, щоб дати палестинцям шанс на світліше майбутнє, — сенатор США Ліндсі Грем.
-
Орбан розкритикував новий семирічний бюджет Євросоюзу. Прем’єр Угорщини заявив, що Будапешт не підтримуватиме документ, запропонований Єврокомісією. На його думку, бюджет не відображає інтересів самих європейців і побудований за «логікою війни з рф».
- Премʼєрка Юлія Свириденко зʼявилася на сторінках журналу Vogue. Свириденко живе у ритмі війни: прокидається о 6-й ранку, снідає під відеоаналітику, у машині тримає запасне взуття, одяг, косметику, а також ковдру й подушку — бо часом виспатися може лише в дорозі.
- Франція посилить допомогу Україні та тиск на росію, — Макрон. Президент Франції вважає, що саме під тиском москва погодиться на припинення вогню, після чого можна буде говорити про тривалий мир за участі всієї Європи.
-
Російські війська продовжують наступ на Запоріжжя — просунулися до південної околиці Степногірська та, за даними росЗМІ, зайняли село Плавні, що створює потенційну загрозу артилерійських обстрілів міста, — ISW.
-
На Одещині дерево впало на намет з дітьми: загинув хлопець, — ДСНС. 27 липня вдень у місті Балта пʼятеро підлітків відпочивали біля річки. Здійнявся сильний вітер, внаслідок чого дерево впало на намет, в якому вони перебували.
-
Економіка росії втрачає стійкість через війну і санкції, — Bloomberg. РФ стикається зі спадом у ключових секторах: падають продажі, скорочується попит на сталь, банки готуються до можливої держпідтримки.
-
Україна отримає 33 тисячі ШІ-комплектів для бойових дронів — у 10 разів більше, ніж раніше, — FT. Американо-німецька компанія Auterion до кінця року передасть Україні рекордну партію бойових комплектів для дронів. Контракт із Пентагоном оцінюється в $50 млн.
-
Трампа зловили на шахрайстві під час гри у гольф, — Daily Mail. У мережі з’явилося відео, на якому кадді підкидає м’яч ближче до президента США під час його гри у Шотландії.
-
Україна вперше отримує азербайджанський газ через Трансбалканський маршрут, — НАК «Нафтогаз України». Він імпортуватиметься через Болгарію, Румунію та до українського кордону.
-
Російський «Аерофлот» атакували білоруські хакери: в московському аеропорту «Шереметьєво» черговий транспортний колапс. Десятки рейсів «Аерофлоту» скасовано або затримано, пасажири годинами стоять у чергах навіть на вихід із терміналу. Авіакомпанія пояснює ситуацію «збоєм у роботі сервісів».