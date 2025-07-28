Дональда Трампа звинуватили у шахрайстві

Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги після того, як у мережі поширилося відео, на якому його кедді, ймовірно, підкидає м'яч ближче до колишнього президента США під час гри в гольф у Шотландії. Цей інцидент викликав хвилю звинувачень у шахрайстві з боку користувачів соціальних мереж.

Відео, що було опубліковане Daily Mail, демонструє, як кедді Трампа коригує положення м'яча, після чого 79-річний Трамп виходить з гольф-кара і готується до удару. Відео обривається до того, як він робить удар, проте цього фрагменту виявилося достатньо для того, щоб викликати обурення.

Цей випадок не є поодиноким. Відомий спортивний журналіст Рік Рейлі, який раніше писав про гольф-звичаї Трампа, неодноразово заявляв, що колишній президент часто порушує правила, переміщуючи м'ячі та роблячи повторні удари. За словами Рейлі, Трамп має репутацію гравця, який нехтує правилами гольфу заради власної вигоди.

Ситуація знову підняла питання про спортивну етику Дональда Трампа, що викликає широке обговорення серед громадськості та ЗМІ.