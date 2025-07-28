Заступниці начальника відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва КК «Київавтодор» повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів під час протиаварійних робіт на мосту Метро через річку Дніпро. За даними Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, посадовиця погодила завищену вартість піску, що призвело до збитків для «Київавтодору» на суму понад 900 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що саме дії цієї чиновниці стали причиною завдання шкоди комунальній корпорації. Підозрювану було затримано.

Її дії кваліфіковано за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, що стосується розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Ця стаття передбачає серйозне покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.

Розслідування триває.