У Києві з'являться нові укриття

У Києві зроблено важливий крок до посилення безпеки містян: зареєстровано проєкт рішення про впровадження модульних укриттів цивільного захисту. Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, зазначивши, що ініціатива стала відповіддю на офіційний запит ради щодо наявності мобільних захисних споруд у столиці.

Передісторія питання

Згідно з відповіддю КМДА, з 2022 року в Києві не було споруджено жодного мобільного укриття, і жодне не перебуває на балансі міста. Хоча дискусії щодо необхідності таких конструкцій велися протягом 2023–2024 років, лише зараз питання винесено на розгляд Київської міської ради.

Геннадій Кривошея підкреслив, що це питання не політичне, а стосується виключно безпеки мешканців Києва, і висловив сподівання на підтримку проєкту депутатами.

Що таке модульні укриття і чому вони важливі?

Модульні укриття — це швидкомонтовані конструкції, які можна оперативно встановлювати в місцях скупчення людей: поблизу шкіл, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків. Їхнє використання є надзвичайно актуальним в умовах частих повітряних тривог, забезпечуючи швидкий доступ до захисту.

Для міст, які постійно перебувають під загрозою авіаударів, наявність доступних укриттів є питанням життя і смерті. Модульні конструкції здатні вирішити проблему в районах, де відсутні капітальні сховища. Ця ініціатива також висвітлює прогалини в системі цивільного захисту Києва, які залишалися без належного реагування майже три роки. Публічний тиск на владу може значно прискорити розгляд та реалізацію таких критично важливих рішень.

Наразі дата розгляду проєкту Київрадою ще не визначена. Слідкуватимемо за розвитком подій, адже від цього рішення залежить безпека тисяч киян.