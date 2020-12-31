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Завтра, 1 января, ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются, на западе – с мокрым снегом, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Температура в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в южной части 9-14°.

2-3 января без существенных осадков, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах местами 4-9° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны и Закарпатье до 10°.

Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
ForUm

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