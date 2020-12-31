С 1 января в Украине повышается общая стоимость оформления паспорта в форме карточки, паспорта для выезда за границу и видов на временное и постоянное жительство, сообщает Государственная миграционная служба Украины.

«С 1 января 2021 года государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» меняет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и вида на временное и постоянное проживание», - говорится в сообщении.

Сопоставление составляющих стоимости оформления биометрических документов показывает, что подорожание произойдет именно из-за повышения стоимости бланков и на сумму, на которую бланки подорожают с 1 января 2021 года.

Так, стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 грн до 237 грн. Соответственно, обычная стоимость оформления документа до 20 рабочих дней - вырастет с 345 грн до 363 грн, до 10 рабочих дней - с 471 грн до 489 грн.

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу изменится с 330 грн до 342 грн. Соответственно, стоимость оформления документа до 20 рабочих дней - увеличится с 682 грн до 694 грн, до 7 рабочих дней (а также - до 3 рабочих дней при наличии оснований) - с 1034 грн до 1046 грн.

Стоимость бланка для временного вида на жительство повысится с 291 грн до 315 грн. Соответственно, стоимость оформления документа возрастет с 891 грн до 915 грн.

Стоимость бланка для постоянного вида на жительство повысится с 291 грн до 315 грн. Соответственно, стоимость оформления документа возрастет с 728 грн до 752 грн.