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В Сербии неизвестные злоумышленники потушили вечный огонь, который глава МИД РФ Сергей Лавров привез в Белград во время последнего визита.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на РТС.

Памятник освободителям Белграда был осквернен в ночь со вторника на среду, когда пламя было потушено неизвестными вандалами. На монументе была оставлена надпись  «освободители? Нет, никогда», а серп и молот зачеркнут.

Вечный огонь был зажжен на торжественной церемонии министром иностранных дел России и президентом Сербии Александаром Вучичем во время недавнего визита Лаврова.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич заявил, что в настоящее время полиция пытается установить личности преступников.

«Я решительно осуждаю этот насильственный акт, направленный против всех тех, кто героически отдал свою жизнь при освобождении Белграда», - заявил Весич.

Посольство Российской Федерации в Белграде заявило, что глубоко уязвлено «варварским осквернением» вечного огня на кладбище освободителей Белграда и указало на срочную реакцию сербского руководства и компетентных государственных органов, столичной власти на это событие.

Посольство оценило этот акт как «циничную попытку» причислить Сербию к тем европейским странам, в которых «война с памятниками антифашистам и переписывание истории приобрели системный характер».
ForUm

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