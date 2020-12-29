В последние годы прокат авто стал действительно популярной и востребованной услугой. Причем пользуются ею не только гости столицы, но и сами киевляне. Возможность в считанные часы стать мобильным и получить в свое распоряжение транспорт для решения актуальных задач оказалась очень кстати. Единственная причина, ввиду которой аренда авто ещё не стала распространенной повсеместно – это недостаточная осведомленность о ней.

В этой статье мы рассмотрим основные вопросы и темы, касающиеся автопроката:

что он собой представляет;

чем услуга отличается от заказа такси;

кто и как быстро может воспользоваться ею;

какие аспекты нужно учитывать перед подписанием договора.

Что такое прокат авто?

Вы обращаетесь в компанию проката и получаете в свое пользование один из её автомобилей на заранее оговоренный срок. Транспорт предоставляется без водителя или с ним в зависимости от того, планирует человек водить сам или хочет предоставить это профессиональному шоферу. Как правило, машину берут на период от нескольких часов до месяца, что определяется целями автопроката.

У этой услуги есть несколько характерных особенностей:

большой выбор автомобилей разных классов под конкретные задачи;

требуется минимальный пакет документов для оформления услуги;

все документы оформляются достаточно быстро без привлечения третьих лиц;

транспорт доставляется клиенту в любую оговоренную локацию Киева и области;

в пользование отдаются полностью обслуженные и заправленные машины;

есть возможность заказа дополнительных автоаксессуаров, если у клиента есть в них потребность. Это может быть детское кресло, GPS-навигатор или любой другой полезный аксессуар.

К примеру, по этим стандартам работает компания «LuxServis», отдающая в прокат авто без каких-либо наклеек и эмблем, по которым можно узнать прокатную модель. Это значительно расширяет возможности заказчика.

В каких случаях помогает услуга автопроката?

На самом деле случается достаточно много жизненных ситуаций, когда резко возникает потребность в полностью исправном современном автомобиле. Наиболее частыми причинами заказа являются:

сохранение мобильности, когда собственное авто приходится оставлять в автосервисе на долгое время;

необходимость встретить в аэропорту, на автобусной станции или ж/д вокзале родственников, друзей, деловых партнеров;

приезд в Киев в командировку, когда при незнании города гораздо легче передвигаться на машине;

проведение массового праздничного события, которое будет сложно провести без нескольких представительских автомобилей (свадьба, крестины, юбилей, день рождения и другие);

самостоятельное туристическое знакомство с городом вне общепринятых маршрутов для туризма.

Однако даже не это самое интересное. В практике «LuxServis» распространены случаи, когда перед покупкой машины человек хочет опробовать её в деле. Тогда он заказывает её в компании автопроката и устраивает тест-драйв, чтобы окончательно убедиться в том, подходит модель или нет. Такую возможность обеспечивает именно крупный автопарк «LuxServis».

Отличие аренды авто от услуг такси

Один из самых распространенных вопросов, которым задаются многие киевляне. На первый взгляд сомнение объективно. Что может быть проще, чем зайти в приложение и заказать такси, которое доставит вас в нужную точку города быстро и без лишних хлопот. Однако у такого способа передвижения есть ряд определенных недостатков:

подходит для разовых поездок, так как длительная езда обходится слишком дорого;

ехать нужно сразу после заказа и отпускать машину после приезда, иначе придется оплачивать простой;

вас везут, и в машине приходится соблюдать требования и учитывать особенности водителя.

Простая арифметика – 3-4 поездки с таксистом по цене уже сопоставимы с суточной арендой машины. При этом вы едете спокойно, без спешки и нервотрепки, в любое время и место, куда вам надо. Так что выбор очевиден.

Требования к человеку, желающему взять машину напрокат

Услуга доступна практически каждому желающему, независимо от гражданства. Есть только два важных ограничения – заказчику должен исполнится 21 год, а стаж его вождения составлять два года и более. Это разумная предосторожность прокатных компаний, которые хотят уверенности в том, что их транспортом управляет человек с навыками и практическим умением безопасного вождения.

Что касается документов, то требуется их минимальный комплект:

паспорт;

идентификационный код;

водительское удостоверение категории B (для легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн) или другой в зависимости от типа заказываемого транспорта.

Этого достаточно, чтобы иметь возможность подписать договор проката авто.

Почему брать машину напрокат лучше у фирмы?

В интернете можно встретить немало объявлений от частных владельцев, предлагающих автопрокат. Как правило, их услуги стоят дешевле, однако эта экономия обманчива в силу нескольких причин:

никто не даст гарантии того, что машина полностью исправна;

в случае происшествия далеко не факт, что транспорт нормально застрахован;

выбор моделей крайне ограничен, точно так же вы не сможете рассчитывать на полезные аксессуары;

сделки редко оформляются полностью официально, что делает положение арендатора крайне шатким.

В случае с прокатными компаниями, как «LuxServis», ситуация выглядит иным образом. Благодаря несколько более высокой цене аренды авто вы получаете:

сервис европейского уровня и постоянную клиентскую поддержку;

уверенность в комфорте и безопасности вашей поездки;

огромный выбор машин и дополнительных услуг;

четкие рамки ваших обязательств, в том числе и финансовых.

Таким образом, выбор между частником и прокатной фирмой фактически сводится к тому, выберете ли вы экономию с риском или спокойствие и уверенность по справедливой цене.

Условия пользования прокатными автомобилями

Некоторых киевлян от аренды авто отпугивает непонимание, как ими пользоваться. Из-за этого они уверены, что будут чувствовать себя за рулем некомфортно. Хотя компания «LuxServis» почти не ограничивает клиентов.

Есть моменты, которым необходимо следовать неукоснительно:

в точности следовать правилам дорожного движения, чтобы гарантировать безопасность свою и имущества;

соблюдать скоростной режим, а именно – не более 60 км/ч в городе и до 130 км/ч на автомагистралях.

В этом есть интерес и арендатора, ведь если в результате нарушения ПДД машина получит штраф, оплачивать его придется именно пользователю. Это точно так же касается и повреждений транспорта из-за ДТП. Справедливости ради стоит отметить, что финансовые обязательства клиента обычно ограничиваются суммой залога.

И последний момент, который стоит рассмотреть – любые расходы, связанные с ездой на машине, которая находится в прокате, оплачивает клиент. Это заправка, оплата парковок, мойка при необходимости. Справедливые условия с учетом того, что автомобиль относится к ценному имуществу. Тем более, что в «LuxServis» основу автопарка составляют модели не старше 5 лет, то есть вполне современные и недешевые.