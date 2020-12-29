Изначально американская торговая марка Victoria Secret ориентировалась исключительно на нижнем белье и купальниках. Виктория сикрет нижнее белье продает и сегодня, более того, компания стала одной из лучших в рассматриваемой области. Ежегодные показы белья стали главным событием в мире моды. Для мероприятия привлекались лучшие модели в мире. Если модель попадала в показ, её имя сразу же оказывалось на слуху. Потому не удивительно, что девушки со всего мира обожают рассматриваемую продукцию, поскольку белье не только качественное, но и красивое. Оно выгодно подчеркивает фигуру, потому пользуется спросом.

Какое белье предлагает компания Виктория Сикрет

Торговая марка Виктория Сикрет в основном занимается нижним бельем, хотя ассортимент заметно разросся. Появилась косметика, духи, аксессуары и не только. В общем, все, что может понравиться представительницам прекрасного пола. Сегодня Виктория Сикрет предлагает продукцию не только в своих бутиках, но и в интернете.

Компания работает не только над красивым бельем для особых случаев. Здесь разрабатываются удобные вещи для повседневной носки. А чтобы было проще ориентироваться, вся продукция относится к какому-то разделу. Рассмотрим ассортимент, предлагаемый брендом более подробно:

Бюстгальтеры. Девушки в разных жизненных ситуациях отдают предпочтение разному белью. Одни любят носить исключительно удобные бюстгальтеры для отдыха и занятий спортом, что пусть и выглядят относительно просто, но компенсируют незамысловатый дизайн своей комфортностью. Другие отдают предпочтение кружевным моделям с пуш-апом или без него. Есть классические модели или варианты в необычном стиле. Отличается дизайн, материалы, варианты отделки. Бюстгальтеры подойдут для груди небольшого и среднего размера и именно на девушках с такой фигурой, будут смотреться максимально органично.

Трусики. Этот обязательный атрибут нижнего белья в Виктория Сикрет также представлен в обилии вариантов и моделей. Именно потому потеряться в таком ассортименте может каждый. Но все есть варианты трусиков, которые больше всего нравятся дизайнерам компании. Это бикини с низкой посадкой. Хотя, конечно, разработчики белья не оставили без своего внимания девушек, которые предпочитают носить более удобные, классические варианты, вроде «шортиков». Для изготовления белья используются «дышащие» ткани, как хлопок, кружево, полиамид с эластаном. В последнее время Виктория Сикрет предлагает бесшовные модели, которые можно носить даже под очень облегающими нарядами и их не будет заметно.

Комплекты. Если вы привыкли носить белье из одного комплекта, их можно купить у этого бренда. Теперь не нужно будет подбирать все в тон, поскольку бренд предлагает целостный образ. Причем это не какие-то скучные однотонные комплекты, а самые разны и неожиданные сочетания, которые придутся по вкусу ценительницам прекрасного. Не все модели практичны, но зато практически все красивы.

Как только вы видите на вещи название рассматриваемого бренда, понимаете, что она действительно качественная и заслуживает внимания. Сегодня в мире нет человека, который не слышал об этой компании и о том, что они изготавливают белье высшего сорта.

Одежда от Виктория Сикрет

Компания предлагает своим клиентам не только белье, но и одежду. В ассортименте представлены:

Пеньюары. Victoria Secret предлагает своим покупателям не только сексуальные и откровенные наряды для соблазнения, но и практически целомудренные вещи, что обладают утончённостью и подчеркивают вкус своей хозяйки.

Халаты. Если считаете, что пеньюар все же слишком открытая и провокационная одежда, тогда халаты бренда подойдут вам идеально. В ассортименте есть изящные атласные модели, уютные плюшевые, длинные и короткие, классического или оригинального кроя.

Одежда для сна. Вещи, в которых вы спите, должны быть удобными, и компания учла это. Но не забыла и о том, что девушке всегда хочется выглядеть красиво. Потому даже обычная пижама выглядит очень мило. Есть даже наборы с масками, чтобы спать было ещё уютнее.

Выбрать что-то для себя как никогда просто.