В Винницкой области освятили новый храм в честь Зиновинской иконы Божией Матери.

Фото: Конотопская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил новый храм в селе Шевченко в честь чудотворной Зиновинской иконы Божией Матери, образ которой будет находиться в храме.

Строительство храма продолжалось 4 года. Митрополит Варсонофий поблагодарил настоятеля храма протоиерея Владимира Кищука и всех, кто ему помогал, за проделанную работу. Также владыка поблагодарил всех благотворителей и каждого, кто приложил усилия к строительству святыни.

На Сумщине архиепископ Конотопский и Глуховский Роман совершил освящение двух новых храмов.

Архиерей возглавил Божественную Литургию и освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Белокопытово Глуховского района и малое освящение храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского чудотворца в селе Подлипном города Конотоп.

Владыка рассказал верующим о жизни святителя Спиридона Тримифунтского и наградил благотворителей храма архиерейскими грамотами.