Человек, который идет по пути Бога, – богат ли он или беден, здоров или болен, стар или молод, – по-настоящему счастлив.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в Киево-Печерской лавре.

«Мы должны быть внимательны к призыву, который Господь дает каждому человеку: “Приди в Церковь и готовься там – с помощью Таинств церковных, с помощью поста и молитвы – готовь себя к тому, чтобы быть гражданином Неба, чтобы быть участником Царства Божия”. Суета мира сего работает в другом режиме. Она тянет человека от Бога. В лучшем случае она говорит человеку: “Не спеши. Пока не иди, не занимайся своей душой. Займись бизнесом, займись наукой, займись политикой, еще чем-то. А потом уже, когда старый станешь, тогда будешь молиться и поститься”. Это неправильно – это ложь», – отметил Предстоятель и призвал не медлить с ответом на Божий призыв к жизни в Церкви.

Митрополит Онуфрий призвал быть внимательными к призыву Господа – «быть членом Церкви и готовиться с помощью церковных Таинств, поста и молитвы к тому, чтобы стать гражданином Неба».

Причем, как предостерег Его Блаженство, надо игнорировать ложные призывы мира, вроде: живи, пока молодой, а о душе подумаешь в старости. Этот путь наоборот ведет человека от Бога.

«В лучшем случае, мир говорит: “Человек, не спеши, пока не иди к храм, не занимайся своей душой, займись бизнесом, наукой, политикой и тому подобное. А потом уже, когда старый станешь, будешь молиться, поститься”. Это неправильно, это ложь! Когда человек становится старым, то уже не может ни поститься, ни молиться, ни бороться. Она уже немощен, слаб. Подвизаться, трудиться, быть духовным героем может человек молодой, который отвергл страсти и идет по пути к Богу», – пояснил он.

Именно поэтому, по словам Блаженнейшего владыки, надо идти в Царство Божие с юности.

Конечно, как заметил Архипастырь, у каждого человека свой путь к Богу: «одни принимают веру с молоком матери, другие позже приходят в Церковь, а третьи – в зрелом возрасте».

«Но когда бы Господь не призвал человека, он должен встать и пойти, – добавил он. – не говорить, что я купил землю, или купил волов, или женился, и мне некогда. Не надо себя оправдывать, не надо извиняться, а надо идти в Царствие Божие».

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что человек, который идет по пути Бога, – богат ли он или беден, здоров или болен, стар или молод, – по-настоящему счастлив. «Если человек идет по пути, ведущему от Бога, то она несчастен, даже если все приобретет на земле, – продолжил владыка.

Поэтому, как подытожил Предстоятель, не надо сосредотачивать свое внимание на временном – надо искать и стремиться к вечному. «Надо слушать призыв Божий, – резюмировал он. – А чтобы идти путем Божиим, надо стараться жить по заповедям Божьим. Заповеди Божьи – это и есть путь Божий. И этот путь ведет человека к благословению здесь, на земле, и к спасению на небе».