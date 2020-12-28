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В Одессе в храме Украинской Православной Церкви совершили панихиду для 65-ти бездомных, чтобы они могли помолиться о своих умерших родных и близких. Также им передали продукты и теплые вещи.


Как сообщает Центр информации УПЦ, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», духовник сестричества Марфо-Мариинской обители протоиерей Иоанн Гориа отметил, что миссия Церкви и каждого христианина помогать бездомным обрести смысл жизни.

«Уже более 10 лет мы совершаем панихиды для обездоленных, бедных людей, которых мы призываем прийти в Церковь и помолиться о близких. Помолиться о своих усопших родных пришли 65 бездомных, на следующий день они исповедались и причастились. Часто когда человек живет на улице, происходит разрушение личности, а после таких служб бездомные чувствуют себя нужными, ощущают себя людьми, у них возникает потребность действовать, что-то делать. Если собрать таких людей вместе, отогреть словом, занять полезным трудом - это в будущем уже целый монастырь», - считает отец Иоанн.

По словам священника, важно в каждом обездоленном человеке увидеть Бога, постараться поддержать и помочь.

«Около 18 лет мы кормим людей. Приходит около 100 человек в день, летом больше. Сестры Марфо-Мариинской обители при храме кормят бездомных, а также раздают им крестики, иконки, просфоры, проповедуют, чтобы они хоть как-то стали ближе к Богу. Важно, чтобы не только епископы, и священники помогали нуждающимся людям, а каждый человек. Христос и многие святые показали нам путь. В каждом городе и селе есть бездомные, пьяницы, обездоленные люди, и важно помочь, не осуждая за образ жизни. Потому нашим девизом стали слова апостола «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11)», - отметил протоиерей Иоанн Гориа.
После панихиды бездомным передали зимние куртки, шапки, обувь и термобелье.
Протоиерей Иоанн призвал каждого подражать примеру святых-благотворителей и видеть в каждом обездоленном, отчаявшемся человеке Святого Бога.
ForUm

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