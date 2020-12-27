также в разделеМир
Сильное землетрясение зафиксировали в Турции 24
Европол предупредил о мошенничестве с вакцинами 10
Россия запретила импорт медицинских масок 16
Мутацию коронавируса выявили в Канаде 10
Глава ВОЗ: Это не будет последней пандемией 17
Россия провела военные учения в Крыму 12
В ЕС началась вакцинация от COVID-19 51
NASA испытало новый луноход 17
Новый штамм COVID-19 выявили в Испании и Швеции 24
У Каспарова умерла мать 42
Еврокомисия опубликовала текст соглашения с Британией по Brexit 11
Пашинян согласился на внеочередные выборы 19
В Эфиопии боевики напали на деревню: более 200 жертв 19
Российский военный выстрелил из пушки по «Детскому миру» 54
Вакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС 76
Израиль атаковал объекты в секторе Газа: есть погибшие 18
Стрельба в центре Берлина: четверо пострадавших 21
В Австрии начался третий локдаун за год 14

В Беларуси в воскресенье, 27 декабря, возобновились протестные акции. В Минске сообщают о первых задержаниях.

Об этом сообщает Tut.by.

Люди стали выходить на протесты с самого утра. Они организовывали колоны и марши, а также мирные пикеты. Такие акции зафиксированы в Минске, а также в Гродно, Бресте, Жодино.

В Минске в центральной части города замечены автозаки, а также микроавтобусы с людьми в балаклавах и без опознавательных знаков. В районе улицы Саперов очевидцы зафиксировали большое количество спецтехники силовиков.

При этом на улице Тикоцкого и в микрорайоне Сокол в белорусской столице произошли задержания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги