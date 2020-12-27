Российская Федерация провела военные учения в оккупированном Крыму. Боевые корабли отрабатывали подготовку к бою в случае атаки с воздуха.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Учения прошли 26 декабря на кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск. Учения назывались «Заступление корабля в боевое дежурство».
«Цель учения - отработка действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведении боя против средств воздушного нападения противника, а также проверка организации приготовления кораблей к заступлению в боевое дежурство», - сообщили в РФ.
Учение прошло во всех корабельных соединениях Черноморского флота РФ.
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