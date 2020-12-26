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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку со своего поста. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я готов уйти с поста премьера в результате народного решения. Готов продолжить руководство Республики Армения в эти непростые времена в случае возобновления доверия народа», - написал Пашинян.

Он отметил, что с поста премьера может уйти только по решению народа.

«Судьбу этой позиции и будущего политического руководства страны определяют свобода выражения мнений и я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом свободного выражения мнений», - подчеркнул премьер Армении.

Он считает единственным выходом из кризиса - проведение внеочередных парламентских выборов.

«Исходя из вышесказанного, предлагаю парламентским и заинтересованным силам провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году», - резюмировал Пашинян.
ForUm

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